Португалия в числе 10 стран мира с наибольшим количеством эмигрантов

Согласно данным, приведенным в Отчете об эмиграции за 2020 год, опубликованном канцелярией государственного секретаря по делам португальских общин, Португалия в 2019 году была первой страной ЕС с наибольшим количеством эмигрантов в процентах от населения (25,7%).

Напротив, что касается доли иммигрантов в постоянном населении, это была одна из стран, которая была ниже среднего показателя по ЕС (8,7%).

Сочетание высокой эмиграции и низкой иммиграции в совокупном выражении поместило Португалию в число европейских стран отталкивания, в которую также входили Литва, Румыния, Болгария и Польша (которая заменила Словакию, с 2010 года улучшившую свое относительное положение).

Согласно оценкам ООН, в 2019 году во всем мире учтено более 247 млн международных мигрантов, что соответствует 3,4% населения мира. По оценкам той же организации, из этих 247 млн мигрантов 2,6 млн - португальцы.

Другими словами, португальские эмигранты будут составлять в 2019 году 1% от общего числа эмигрантов, что в семь раз превышает долю населения Португалии в общей численности населения мира (0,13%).

Не будучи одной из основных стран эмиграции, таких как Мексика или Индия, с более чем 11 миллионами эмигрантов в каждой, Португалия в 2019 году была 26-й страной в мире с наибольшим количеством эмигрантов.

В Европе только семь стран имели большее количество эмигрантов: Российская Федерация, Украина, Польша, Великобритания, Германия, Румыния и Италия, в порядке убывания.

Однако если взвесить количество эмигрантов по численности населения страны происхождения, Португалия поднялась на несколько позиций в иерархии.

При уровне эмиграции 26% Португалия по этому показателю была 8-й страной в мире с наибольшим количеством эмигрантов.