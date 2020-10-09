Португалия в числе лидеров экологического туризма

В сотню самых экологически чистых направлений мира включены Алту-Минью, Агуэда, Арока, Азорские острова, Кашкайш, Dark Sky Alqueva, Лагуш, Серра-ду-Сокорру, Аркейра (Синтра), Торреш-Ведраш и Западный регион.

Этот список уже шесть лет ежегодно составляет некоммерческая организация Green Destinations, деятельность которой направлена ​​на развитие и признание экологически чистых направлений по всему миру.

Цель состоит в том, чтобы выделить лучшие практики устойчивого развития в направлениях, которые вдохновляют другие места, туроператоров и туристов.

Комитет 100 лучших подчеркивает, что отбор в список 100 лучших не означает, что направление является экологически чистым, а отмечает хорошее развитие.