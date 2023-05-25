Португалия в числе лучших по экономии энергии

Португалия также выделяется тем, что является единственной страной, которая регулярно и прозрачно предоставляет информацию о реализации и ходе мер по энергосбережению.

Об этом говорится в отчете Европейского бюро по окружающей среде, опубликованном 25 мая.

Согласно отчету Европейского бюро по окружающей среде (EEB в исходной аббревиатуре) «Энергосбережение для Европы», существуют значительные расхождения в мерах, принятых в период с августа 2022 года по март 2023 года 27 странами ЕС по сокращению потребления газа и электроэнергии.

Согласно рейтингу EEB, состоящему из около 180 экологических организаций из 40 стран, только 14 из 27 государств ЕС приняли обязательные меры по сокращению энергопотребления, а за последние шесть месяцев к этой группе присоединились Польша, Литва, Кипр и Нидерланды.

В Германии, Италии, Франции, Португалии и Испании приняты самые надежные меры по энергосбережению, подчеркивает EEB.

Эти пять стран импортируют большие объемы российского газа, а именно Италия и Германия.

Страны, менее зависимые от газа, такие как Франция и Испания, также приняли решительные меры по сокращению потребления энергии как в государственном, так и в частном секторах, на крупных предприятиях и в малом бизнесе.

С другой стороны, Люксембург, Австрия, Мальта, страны Северной Европы и Восточной Европы приняли более слабые меры, в то время как Болгария, Румыния и Латвия не ввели никаких национальных мер по энергосбережению, указывает EEB.