Португалия в числе самых привлекательных для иностранных инвестиций

Год был непростым, но Португалии удалось войти в десятку самых привлекательных европейских экономик для иностранных инвестиций.

Это один из выводов исследования привлекательности Португалии 2021, проведенного EY, в котором ежегодно оценивается восприятие иностранными инвесторами привлекательности страны.

Covid-19 привел к снижению количества привлеченных инвестиций (на четыре меньше, чем в предыдущем году) , но перспективы на будущее положительные, поскольку 37% респондентов планируют создать или расширить свои операции в Португалии .

Франция остается самой привлекательной европейской экономикой для иностранных инвестиций, за ней следуют Великобритания, Германия и Испания, которые остались на тех же позициях по сравнению с 2019 годом, но все с падением количества новых проектов.

Пандемия привела к падению числа проектов в Европе на 13%: Испания пострадала больше всего (-27%), а в Португалии падение составило 3%.

Из 154 проектов инвестиций, которые Португалия привлекла в 2020 году, 113 были новыми, а оставшийся 41 (27%) представляют собой расширение существующих проектов . В результате этих инвестиций создано более 8 900 рабочих мест, 57% из которых связаны с новыми проектами.

Большинство (68 проектов) пришлись на Лиссабонский регион, 55 - на север и 24 - на центр страны. Азорские острова получили один, Алгарве - два и Алентежу - четыре.

Привлекательность Португалии по-прежнему определяется такими факторами, как качество жизни; климат социальной стабильности; надежность и охват транспортной, телекоммуникационной, энергетической инфраструктур; а также наличием и квалификацией рабочей силы.

Авторы исследования предупреждают, что страна не может и дальше полагаться только на эти более традиционные активы . «Инновации, прозрачность и квалификация должны быть двигателями долгосрочной стратегии, но инвесторы начинают проявлять некоторую озабоченность, если Португалия будет действовать только в этих областях», - предупреждают авторы исследования.