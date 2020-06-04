Португалия: в деле о похищении британской девочки новый подозреваемый

Неожиданное продолжение получила громкая история о похищении маленькой девочки из Англии Мэдлин Макканн. Напомним, преступление произошло в 2007 году на одном из курортов Алгарве.

Британские полицейские накануне сообщили, что в деле появился новый подозреваемый и не исключают, что Мэдлин может быть жива. Англичане, а также немецкие полицейские сделали публичное заявление о том, что к преступлению может быть причастен 43-летний гражданин Германии. Мужчина проживал в Алгарве с 1995 по 2007 год.

Сейчас мужчина отбывает тюремный срок в Германии. Его возможную причастность к преступлениям удалось вычислить по телефонным звонкам. Как выяснилось, в момент похищения он находился в районе пляжа Прайа де Луж. Полицейским удалось выяснить, что он жил в собственной машине марки Volkswagen. В день похищения у него было два номера телефона, с которых он совершал звонки.

«Имя этого человека было известно несколько лет назад. С тех пор мы получили новую информацию и продолжали тесно сотрудничать с нашими коллегами из Португалии и Германии», - говорится в сообщении британской полиции.

Напомним, трехлетняя Мэдлин Макканн отдыхала на курорте вместе с родителями. В день исчезновения мать и отец ушли в ресторан, а дочь спала в номере гостиницы. Когда пара вернулась, ребенка в отеле уже не было. Родители не оставляют надежды найти девочку живой. Поиски до сих пор продолжаются, каждый год специалисты составляют новый портрет ребенка с корректировкой на возраст.