Португалия в «десятке» самых ценных команд мира

Пятница, 06 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия в «десятке» самых ценных команд мира

Португальская сборная по футболу вошла в число самых дорогих на планете.

Такую оценку дал специализированный портал Transfermarkt.

Издание посчитало и пришло к выводу, что тренер Фернанду Сантуш имеет в своем распоряжении команду с рыночной стоимостью более 750 миллионов евро.

Главный вклад в эту сумму внесли признанные звезды современного футбола Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва или Жоао Феликс.

Полностью десятка самых ценных сборных по футболу выглядит так:
1. Англия;
2. Франция;
3. Германия;
4. Бразилия;
5. Бельгия;
6. Испания;
7. Италия;
8. Португалия;
9. Аргентина;
10. Нидерланды.

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