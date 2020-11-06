Португалия в «десятке» самых ценных команд мира
Португальская сборная по футболу вошла в число самых дорогих на планете.
Такую оценку дал специализированный портал Transfermarkt.
Издание посчитало и пришло к выводу, что тренер Фернанду Сантуш имеет в своем распоряжении команду с рыночной стоимостью более 750 миллионов евро.
Главный вклад в эту сумму внесли признанные звезды современного футбола Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва или Жоао Феликс.
Полностью десятка самых ценных сборных по футболу выглядит так:
1. Англия;
2. Франция;
3. Германия;
4. Бразилия;
5. Бельгия;
6. Испания;
7. Италия;
8. Португалия;
9. Аргентина;
10. Нидерланды.