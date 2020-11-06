Португалия в «десятке» самых ценных команд мира

Такую оценку дал специализированный портал Transfermarkt.

Издание посчитало и пришло к выводу, что тренер Фернанду Сантуш имеет в своем распоряжении команду с рыночной стоимостью более 750 миллионов евро.

Главный вклад в эту сумму внесли признанные звезды современного футбола Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва или Жоао Феликс.

Полностью десятка самых ценных сборных по футболу выглядит так:

1. Англия;

2. Франция;

3. Германия;

4. Бразилия;

5. Бельгия;

6. Испания;

7. Италия;

8. Португалия;

9. Аргентина;

10. Нидерланды.