Португалия: в «Динопарке» выставлен новый вид динозавра

В «Динопарке» с 1 апреля выставлены окаменелости нового беспрецедентного вида плотоядных динозавров Iberospinus natarioi.

Это была, без сомнения, одна из самых значимых находок последних десятилетий, и произошло это в Португалии, в Сезимбре.

Окаменелости Iberospinus natarioi были обнаружены в 1999 году на Кабу-Эспишел в муниципалитете Сезимбра после раскопок группой палеонтологов из музея Лориньян и Университета Нова-де-Лишбоа-

Раскопки продолжались в период с 2004 по 2008 год, а затем в 2020 году.

Вывод о том, что эта палеонтологическая находка является новым видом, был опубликован только сейчас, в феврале 2022 года, в научной статье, подписанной Октавио Матеушем и Дариу Эстравишем-Лопешем, палеонтологами из Университета Нова-де-Лишбоа и Музея Лоуриньи.

При жизни этот динозавр мог иметь длину более шести метров. Однако из-за деградации найденных костей в Dino Parque da Lourinhã вы увидите лишь некоторые кости, зубы и другие следы, которые были частью строения, от морды до хвоста, этого огромного животного.

Выставка продлится до конца лета.