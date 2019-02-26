Португалия: в дни карнавала вернутся дожди

В этом году участие в португальском карнавале предполагает обязательное наличие зонта и дождевика. Метеорологи предупреждают - в ближайшую неделю в континентальную Португалию вернутся дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на северном побережье страны. Таким образом, во многих регионах во время проведения карнавалов, небо будет затянуто облаками и пройдут дожди. По сообщениям португальских СМИ, испортившаяся погода не повлечет за собой отмену праздничных шествий и карнавалов.

Также синоптики Института моря и атмосферы (Instituto português do mar e da atmosfera) отмечают, что вместе с ливнями, ожидается и понижение температуры. Столбик термометра опустится ниже 20 градусов. Солнечная погода преимущественно уступит место облачной с прояснениями. Также температура в ночное время суток заметно понизится.