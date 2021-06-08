Португалия: в дни народных святых Лиссабон ждут ограничения

Полиция PSP в Лиссабоне обещает установить барьеры и заградительные ленты в популярных районах города в дни, совпадающие с обычным периодом празднеств Санту-Антониу.

«Мы будем размещать барьеры в местах сбора людей, чтобы избежать собраний», - пояснил суперинтендант полиции Домингеш Антунеш.

«Массовые собрания являются административным правонарушением, и полиция не преминет выписать штрафы. Я подчеркиваю, что к настоящему времени в столичном районе было зарегистрировано около 15 000 записей о нарушении правового режима пандемии или чрезвычайной ситуации», - напомнил представитель PSP.

«Всякий раз, когда полиция будет обнаруживать районы с высоким скоплением людей, будет ограничиваться доступ в этот район установкой барьеров и лент», - добавил суперинтендант Домингеш Антунеш.

Кроме того, будут действовать строгие ограничения с 19:00 12 июня (суббота) до 3:00 13 июня (воскресенье).