Португалия: в ДТП погибли шесть мужчин

В результате лобового столкновения двух легковых коммерческих автомобилей погибли шесть человек - пять граждан Португалии и один - Бразилии. Все они - мужчины в возрасте до 40 лет, жители Помбала.

В одном автомобиле, следовавшем в направлении Pombal - Figueira da Foz, находились четверо мужчин, в другом, двигавшемся в противоположном направлении (Figueira da Foz - Pombal) - двое.

Все они погибли на месте происшествия.

Некоторые тела спасатели смогли извлечь из искореженных машин только с помощью специальной техники.

В результате ДТП движение на шоссе было перекрыто в обоих направлениях почти на пять часов.

Причины ДТП выясняются специальным отделом GNR. Пока что констатируется то, что было обнаружено на месте: «автомобиль, который следовал в направлении Pombal-Figueira da Foz, выехал на встречную полосу и произвел лобовое столкновение с другим легковым транспортным средством, протащив его около 12 метров». Как заявил командир дорожной службы Лейрии GNR Даниэл де Матуш, «ДТП произошло в условиях густого тумана, который называется фактором, затруднявшим видимость на шоссе».

Согласно GNR, транспортные средства, принадлежали двум предприятиям из муниципалитета Помбал. Одно рботает в сфере гражданского строительства, другое - дорожных покрытий.

Нынешнее ДТП произошло на отрезке IC8, признанном «смертоносным», а именно где он соединяет A17, в Outeiro do Louriçal (Pombal) и A23, в районе Vila Velha do Ródão. С начала года до июля с.г. на этом участке IC8 погибли уже восемь человек.