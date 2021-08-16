Португалия: в ДТП пострадали граждане Молдовы

Понедельник, 16 Август 2021 Португалия

Португалия: в ДТП пострадали граждане Молдовы

47-летняя гражданка Республики Молдова погибла в автокатастрофе в Португалии.

Серьезная дорожная авария произошла в воскресенье, 15 августа, недалеко от населенного пункта Берингель, в муниципалитете Бежа, сообщает Correio da Manha. Женщина 47 лет погибла, восемь мужчин получили травмы. По сообщениям местных СМИ, в семиместном автобусе Volkswagen Sharan ехали девять человек, все граждане Молдовы. Восьми пострадавшим помощь оказали на месте, тело погибшей доставили в больницу города Бежа.
Предплолагаемая причина аварии - превышение скорости. Сообщается также, что все пострадавшие работали на одной из ферм в регионе.

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