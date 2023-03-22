Португалия: в эти выходные часы переводятся на час вперед

Наступают самые длинные дни. Время меняется на рассвете следующего воскресенья, 26 марта, когда стрелки часов переводятся вперед на 60 минут на официальное летнее время.

В континентальной Португалии и в автономном районе Мадейра часы должны быть переведены на один час вперед, когда на часах 1:00, и переведены на 2:00.

В автономном районе Азорских островов изменение будет произведено в 00:00, часы переводятся на 1:00.

Время снова будет переведено на зимний режим 29 октября.