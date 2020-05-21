Португалия: в эти выходные на пляжах будет дежурить морская полиция

Четверг, 21 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: в эти выходные на пляжах будет дежурить морская полиция

Правоохранительные органы обещают вести профилактические беседы с отдыхающими.

В связи с жаркой погодой в эти выходные Национальное морское управление (AMN) отправит дежурить на пляжи практически весь состав. По прогнозам, столбик термометра в субботу и воскресенье поднимется до 30 градусов и правоохранительные органы ожидают большой наплыв отдыхающих. Об этом сообщает агентство Lusa.

“Очевидно, что люди, которые были ограничены в передвижениях, теперь устремятся на пляжи. Однако, официальный купальный сезон будет открыт только 6 июня. По этой причине наши сотрудники будут следить за порядком и вести просветительскую деятельность среди отдыхающих”, - заявили в Управлении.

Напомним, ранее правительство объявило, что из-за коронавируса на пляжах будут действовать новые правила. Так, социальная дистанция между отдыхающими должна составлять не менее 1,5 метра, между зонтами и навесами – 3 метра. Кроме этого, пляжные бары и рестораны должны быть наполнены лишь наполовину.

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