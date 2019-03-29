Португалия: в этом году возврат по IRS в течение 11 дней

Пятница, 29 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: в этом году возврат по IRS в течение 11 дней

Речь идет только о декларациях, заполненных автоматически.

В этом году срок для причитающегося налогоплательщикам возврата по IRS (так называемых переплаченных налогов) составит 11 дней. Такое обещание дал госсекретарь по вопросам финансов Антонио Мендеш. Правда, речь идет только о декларациях, заполненных автоматически. Если вы по каким-то причинам оформляли IRS «вручную», возврат вы можете получить позже.

По словам чиновника, в 2018 году налогоплательщики Португалии в среднем получали возврат в течение 11 дней (для сравнения в 2017 году этот срок составлял 15 дней), поэтому власти и в этом году рассчитывают «не отходить от этих стандартов».

Напомним, отправить налоговую декларацию можно с 1 апреля. В этом году срок подачи IRS впервые будет составлять 3 месяца (он заканчивается 30 июня), а не два, как это было в предыдущие годы. До 25 февраля можно было вручную внести подтверждения расходов на финансовом портале, если по каким-то причинам они не отразились автоматически. До 31 марта можно успеть оспорить суммы расходов, направив жалобу финансовой службе.

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