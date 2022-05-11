Португалия в финале Евровидения

Среда, 11 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия в финале Евровидения

Песня «Saudade, Saudade» Мару вошла в десятку, отобранную в первом полуфинале.

Песня в исполнении Маро вошла в десятку лучших в первом полуфинале фестиваля «Евровидение» и будет участвовать в конкурсном финале в субботу.

Португалия стала пятым объявленным финалистом.

В список вошли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

Ряд стран не смогли пробиться в финал: Албания, Латвия, Словения, Болгария, Хорватия, Дания и Австрия.

Фестиваль проходит в Турине, Италия.

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