Португалия в финале Евровидения
Песня «Saudade, Saudade» Мару вошла в десятку, отобранную в первом полуфинале.
Песня в исполнении Маро вошла в десятку лучших в первом полуфинале фестиваля «Евровидение» и будет участвовать в конкурсном финале в субботу.
Португалия стала пятым объявленным финалистом.
В список вошли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.
Ряд стран не смогли пробиться в финал: Албания, Латвия, Словения, Болгария, Хорватия, Дания и Австрия.
Фестиваль проходит в Турине, Италия.