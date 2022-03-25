Португалия: в Гимарайнше больше всего электробусов

Гимарайнш на данный момент является городом с самым большим парком электробусов в стране.

К концу марта Guimabus, концессионер общественного транспорта в муниципалитете Гимарайнш, введет в эксплуатацию еще четыре полностью электрических автомобиля, доведя свой парк до 26 единиц, работающих на экологически чистой энергии.

Это микроавтобусы вместимостью 22 места (11 сидячих и 11 стоячих) с запасом хода 120 километров, которые будут курсировать по городским линиям города.

Это завершит инвестиции в размере 12,5 миллионов евро, которые также включают 16 электрических зарядных устройств и создание электрической инфраструктуры для их работы.

«Инвестиции являются результатом заявки, поданной в Оперативную программу устойчивого и эффективного использования ресурсов (POSEUR) Европейского Союза, которая утвердила стимул в размере 8 млн евро, при этом компания несет ответственность за вклад в размере 4,5 млн. евро», - говорится в заявлении Guimabus.

Концессия общественного транспорта в Гимарайнше насчитывает 84 автобуса, 31% из которых работает на электричестве, что составляет самый большой парк электрических автобусов в стране.

Благодаря своему парку электромобилей Guimabus сэкономит около 460 тонн нефти в год, что означает сокращение потребления первичной энергии примерно на 79% по сравнению с обычным дизельным двигателем.