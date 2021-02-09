Португалия: в год пандемии вырос только экспорт продуктов питания

В 2020 году португальский агропродовольственный сектор получил прибыль на внешнем рынке, экспортируя больше, чем в 2019 году. В год, отмеченный пандемией, экспорт упал на 10,2%, при этом почти все категории товаров меньше продавались за границу.

Тем не менее, данные Национального статистического института (INE) показывают, что исключение составляли продажи продуктов питания за границу, которые выросли на 5,2%, что подтверждает прогноз министра сельского хозяйства Марии ду Сеу Антунеш.

При этом падение всех остальных категорий составляет от 1,6% до 32,2%.

В общей сложности за рубеж было продано на 142,8 миллиона евро больше португальских продуктов питания, на общую сумму 2870,6 миллиона евро в 2020 году (2727,8 миллиона евро в 2019 году).

Это увеличение национального экспорта пищевых продуктов подтверждает прогноз, сделанный министром сельского хозяйства в феврале прошлого года, когда пандемия еще не достигла Португалии. Мария ду Сеу Антунеш выступила с заявлением, которое вызвало споры: коронавирус «может даже иметь очень положительные последствия» для португальского экспорта агропродовольственного сектора на азиатские рынки.