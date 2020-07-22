Португалия: в горах Синтры запрещено движение транспорта

Городской совет Лиссабона принял решение временно перекрыть движение из-за высокого риска пожаров в лесной зоне. Запрет касается проезда и стоянки транспортных средств. Мера не затронет автомобили сотрудников компаний, здания которых расположены на данной территории, машин скорой помощи и спасательных служб.

«Необходимо направить все силы на сохранение горного массива Синтра, культурного ландшафта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и защищать его для будущих поколений», - подчеркивается в обращении.

Введение строгих мер связано с тем, что в среду и четверг ожидается высокий уровень пожароопасности в сельской местности, а в пятницу и субботу опасность станет еще выше из-за жаркой и сухой погоды.

Серра-де-Синтра является частью охраняемого района, подверженного риску возникновения лесных пожаров, который посещает большое количество людей. Таким образом, главной задачей становится обеспечение защиты посетителей, поддержание и сохранение природной местности, которая представляет общественный интерес на мировом, национальном и муниципальном уровнях.

Ситуация будет пересматриваться каждые 12 часов, запрет может быть продлен или снят раньше предполагаемого срока.

Муниципалитет Синтры предоставит «бесплатный транспорт» от двух периферийных парковок у подножия гор до железнодорожного вокзала Синтры.