Португалия: в ходе кампании полиция проверила 57 146 автомобилей

Среда, 26 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: в ходе кампании полиция проверила 57 146 автомобилей

В ходе кампании «За рулем мобильник может подождать» GNR и PSP зафиксировали 13 946 нарушений ПДД.

На прошлой неделе GNR и PSP зафиксировали 13 946 нарушений правил дорожного движения по всей стране.

Из них 775 связаны с использованием мобильного телефона за рулем.

В ходе кампании под руководством Национального управления по безопасности дорожного движения, которая проходила с 18 по 24 июля, водителей предупреждали о серьезных последствиях использования мобильного телефона во время вождения.

За период кампании произошло в общей сложности 2560 дорожно-транспортных происшествий.

В результате восемь человек погибли, 45 получили серьезные травмы и 835 получили легкие травмы.

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