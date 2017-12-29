Португалия - в «хвосте» Европы по зарплате

Пятница, 29 Декабрь 2017 Португалия Португалия

Португалия - в «хвосте» Европы по зарплате

Португалия увеличит минимальную заработную плату в январе 2018 года.

Несмотря на то что минимальный размер оплаты труда увеличится на 23 евро (4,1%), с 557 до 580 евро, эта цифра все еще намного отстает от значения «минималки», которая выплачивается в более развитых странах.

Хуже ситуация только в бывших соцстранах Восточной Европы и в Турции. Кпримере, в Болгарии минимальная зарплата не превышает 235,2 eвро.

Примерно в одной группе с Португалией находится Испания, которая также объявила о повышении минимальной зарплаты с 1 января 2018 г. со 707,6 до 735,9 eвро.

На другом «полюсе» - Люксембург, который является чемпионом по зарплатам в Европе, с минимум 1.998,6 евро, Германия (1.498 евро), Франция (1.480 евро), Бельгия (1.562,6 евро) и Ирландия (1.563 евро).

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