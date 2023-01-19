Португалия: в Испанию на поезде за 5,25 евро

Четверг, 19 Январь 2023 Португалия

Португалия: в Испанию на поезде за 5,25 евро

Поездка из Порту в испанский Виго стоит 5,25 евро до апреля 2023 года.

Железнодорожная компании CP (Comboios de Portugal) совместно с испанской RENFE запустили акцию на поездки между Порту и испанским городом Виго. Билеты теперь стоят 5,25 евро, а рекламная кампания продлится до апреля.

Всего запущено четыре ежедневных поезда, по два в каждом направлении. Отправление из Порту в 08:13 и 19:10, обратно из Виго - в 08:58 и 19:56 (по испанскому времени, разница с португальским временем + 1 час). Все поезда также делают остановки в Нине (Nine), Виана-ду-Каштелу (Viana do Castelo) и Валенса (Valença).

В общей сложности поездка между двумя городами - c севера Португалии до региона Галиция - занимает около двух часов.

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