Португалия: в июле рост розничных продаж замедлился

В отчетном месяце показатели занятости, заработной платы и отработанного времени в этом секторе показали рост.

Данные были опубликованы 30 августа Национальным институтом статистики (INE). В отчете указывается, что на рост розничных продаж по-прежнему влияет базовый эффект, поскольку сравнение делается с месяцами, которые пострадали от пандемии.

Напомним, что в июне и июле 2020 года этот показатель снизился на 4,5% и 1,5% соответственно. Тем не менее, данные INE показывают, что зарегистрированные в настоящее время значения выше значений, зарегистрированных в 2019 году. Таким образом, сохраняется тенденция к восстановлению по сравнению с допандемическими значениями, которые начались в апреле этого года.

Эволюцию розничных продаж внесли как продовольственные, так и непродовольственные товары. В первом случае рост продаж по сравнению с июлем прошлого года составил 2,8%, тогда как продажи непродовольственных товаров за отчетный месяц выросли на 2,4%.

Также в отношении работы произошла положительная динамика, хотя, как и в продажах, наблюдается замедление показателей. Индексы занятости и оплаты труда в июле выросли на 1% и 4% соответственно (по сравнению с изменениями на 1,3% и 8%, зарегистрированными в июне). Индекс отработанного времени изменился с 10,7% в июне до 3,3% в июле.

В противоположном направлении, данные INE также показывают небольшое снижение продаж в месячном исчислении. В июле месячное изменение индекса оборота розничной торговли было отрицательным на 0,4%, что объясняется падением продаж продуктов питания на 2,8%.