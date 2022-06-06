Португалия: в июньские праздники Алгарве будет заполнено на 80 процентов

«Существует явный признак возобновления спроса со стороны местных и иностранных туристов, который более устойчив, чем в начале года», - сказал президент Turismo do Algarve Жуан Фернандеш.

По словам ответственного за туристический регион Алгарве (RTA), заказы с июня по октябрь «находятся на уровне, близком к 2019 году», с возвращением традиционного туризма из Великобритании и Ирландии, а также тех, кто играет в гольф..

Стимулом для местного отдыха стали национальные праздники 10 и 16 июня и муниципальный праздник Лиссабона 13 июня.

С другой стороны, отметил Жоао Фернандеш, также наблюдается значительный рост приезда групп компаний, которые едут в Алгарве для проведения встреч и совещаний, а также туристов из франкоязычных европейских стран, таких как Франция, Бельгия и Швейцария.

По словам президента RTA, Португалия дала «хороший ответ» в борьбе с пандемией Covid-19, а Алгарве получил несколько международных наград во время пандемии, что «укрепило известность» региона. «Мы пожинаем плоды той работы, которую вели», - заключил он.