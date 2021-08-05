Португалия: в каких районах Лиссабона самое дорогое жилье?

В первом квартале 2021 года покупка жилья стоила в среднем 1231 евро за кв.м, показывают последние данные Национального института статистики (INE). Но это средняя цифра по стране.

Лиссабон, Кашкайш, Оэйраш, Порту и Лоуле - самые дорогие города в стране для покупки жилья. В Лиссабоне квадратный метр стоит 3296 евро, в Кашкайше - 2824 евро, в Оэйраше - 2434 евро, в Порту - 2233 евро, в Лоуле - 2217 евро.

Что касается столицы, Санту-Антониу - самый дорогой район в стране, средняя цена здесь составляет 5425 евро за кв.м.

Также в пятерку самых дорогих районов входят Санта-Мария-Майор (5128 евро за кв.м), Мизерикордия (4380 евро за кв.м), Эштрела (4004 евро за кв.м) и Парк Наций (4000 евро за кв.м).