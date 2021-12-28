Португалия: в Кашкайше появится собственная цифровая валюта

Эта монета, плод партнерства с Nova SBE, будет выпущена в обращение через мобильное приложение и призвана помочь местной экономике создать замкнутый цикл.

«Мы работаем более года с Universidade Nova de Lisboa, с Nova SBE, чтобы наладить весь процесс местной цифровой валюты, во многом основанный на трех основных векторах устойчивости: социальном, экологическом и экономическом», - говорит мэр Кашкайша Карлуш Каррейруш.

Муниципалитет поясняет, что через Cashcais будет стимулироваться местная экономика в муниципалитете. «Каждый раз, когда вы совершаете покупки у участвующих партнеров, пользователь получает кэшбэк», - поясняет мэрия.

Накопленные пользователями Cashcais впоследствии могут быть использованы для покупок у участвующих партнеров. «Стратегическое видение Cashcais - быть валютой для всех и каждого, создавая в муниципалитете экономику замкнутого цикла», - поясняет муниципалитет.

По словам Карлуша Каррейраша, Кашкайш готовился к введению виртуальной местной валюты с тех пор, как в 2018 году приложение City Points выиграло награду Всемирного саммита ООН за цифровые инновации в управлении и вовлечении граждан, став первым муниципалитетом, удостоенным этой награды.

Это приложение позволяет накапливать баллы при выполнении таких действий, как переработка упаковки для напитков, сдача крови, использование общественного транспорта или усыновление животного. Затем эти баллы можно обменять на такие товары, как билеты на шоу, билеты в культурные объекты или биологические продукты, которые продаются в Quinta do Pisão. Предложения со временем меняются.