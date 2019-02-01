Португалия: в Кашкайше произошло шесть ДТП за утро

Полицейские устанавливают обстоятельства сразу шести дорожных аварий, которые произошли в среду утром на набережной в Кашкайше. Об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на собственные источники в полиции.

Сообщается, что в результате одной из аварий, где автомобиль столкнулся с ограждением, движение в сторону Лиссабона было затруднено в течение семи часов. Пробка образовалась в районе дорожной развязки, неподалеку от железнодорожной станции S. Pedro do Estoril.

По информации журналистов, одна из аварий, которая произошла около 14 часов дня закончилась смертельным исходом. Остальные инциденты обошлись без жертв. Источники в полиции сообщают, что между ними нет никакой связи.

Сейчас инспекторы устанавливают точные обстоятельства каждого ДТП и подсчитывают материальный ущерб.