Португалия: в Каштелу-Бранку поймали поджигателя леса

Четверг, 30 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Каштелу-Бранку поймали поджигателя леса

Материалы дела были переданы в суд.

В округе Каштелу-Бранку Национальная республиканская гвардия (GNR) задержала поджигателя. Он был пойман с поличным при попытке устроить лесной пожар. В официальном заявлениии GNR говорится, что задержание произошло в минувший вторник. Военные выехали на место после того, как им поступило сообщение о возгорании.

«Сотрудники немедленно отправились на место происшествия и арестовали подозреваемого на месте преступления, при этом огонь успел распространиться на пастбище», - говорится в заявлении.
Материалы дела были переданы в суд округа Каштелу-Бранку.

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