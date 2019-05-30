Португалия: в Каштелу-Бранку поймали поджигателя леса

В округе Каштелу-Бранку Национальная республиканская гвардия (GNR) задержала поджигателя. Он был пойман с поличным при попытке устроить лесной пожар. В официальном заявлениии GNR говорится, что задержание произошло в минувший вторник. Военные выехали на место после того, как им поступило сообщение о возгорании.

«Сотрудники немедленно отправились на место происшествия и арестовали подозреваемого на месте преступления, при этом огонь успел распространиться на пастбище», - говорится в заявлении.

Материалы дела были переданы в суд округа Каштелу-Бранку.