Португалия: в каждой второй квартире в Порту можно обнаружить туриста
Администрация муниципалитета Порту получила данные, что более половины жилья в центре Порту используется в качестве отелей и хостелов.
Из-за резко увеличившегося спроса на жилье для туристов владельцы недвижимости в Порту воспользовались возможностью заработать на краткосрочной аренде.
В результате городские власти решили приостановить на шесть месяцев регистрацию новых апартаментов для сдачи в аренду. Однако запрет не затрагивает пустовавшие не менее трех лет помещения, которые претерпели реновацию в 2017 году или позднее.
Эксперты сферы туризма объяснили, что туристов в северной столице привлекают достопримечательности, самобытная кухня, в которой преобладают блюда из даров океана, регулярно проходящие культурные мероприятия, пляжи (в летнее время) и дегустации портвейнов, пишет ТАСС.