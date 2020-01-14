Португалия: в каждой второй квартире в Порту можно обнаружить туриста

Вторник, 14 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: в каждой второй квартире в Порту можно обнаружить туриста

Администрация муниципалитета Порту получила данные, что более половины жилья в центре Порту используется в качестве отелей и хостелов.

Из-за резко увеличившегося спроса на жилье для туристов владельцы недвижимости в Порту воспользовались возможностью заработать на краткосрочной аренде.

В результате городские власти решили приостановить на шесть месяцев регистрацию новых апартаментов для сдачи в аренду. Однако запрет не затрагивает пустовавшие не менее трех лет помещения, которые претерпели реновацию в 2017 году или позднее.

Эксперты сферы туризма объяснили, что туристов в северной столице привлекают достопримечательности, самобытная кухня, в которой преобладают блюда из даров океана, регулярно проходящие культурные мероприятия, пляжи (в летнее время) и дегустации портвейнов, пишет ТАСС.

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