Португалия: в Коа обнаружены новые археологические находки

Археологи Коа обнаружили новый фрагмент скалы, выгравированный с помощью техники, отличной от так называемого «Arte Do Côa».

«Это еще один пример того, что в долине Коа есть что открыть. Мы нашли этот новый фрагмент скалы, который был обнаружен в слое, официально датированном 16 000 лет назад. Этот фрагмент может принадлежать скале с нарисованным оленем, которая была обнаружена около года назад», - объяснил научный директор фонда Côa Parque Foundation Тьерри Обри.

После «люминесцентных» датировок, которые были проведены лабораторией в Дании, когда в прошлом году была сделана первоначальная находка, можно утверждать, что этой гравюре более 16 тысяч лет.

Открытие нового фрагмента было совершено 5 августа около Фаризеу в Археологическом парке Вале-ду-Коа (PAVC).

«У нас начали появляться кусочки «пазла», которые постепенно складываются в картину. Это не мобильное искусство, а часть стены, которая рухнула. Мы нашли этот кусок в прошлую пятницу, совсем недавно. Мы все еще расчищаем этот слой, и мы надеемся найти другие части, чтобы воссоздать весь набор, где изображен олень, сделанный разрезом, а не перфорацией», - сказал археолог.

«Очень интересно открывать понемногу и каждый год кусочек этой «головоломки», которой более 16 000 лет», - добавил он.

После раскопок, проведенных в мае 2021 года, рядом с так называемой «скалой 09» Фаризеу, которая представляет собой один из главных центров наскального искусства в долине Коа, были найдены 25 фрагментов горных пород, с рисунками в различных техниках гравировки (прокалывание и надрез).

Так называемому «Arte do Côa» от 25 000 до 30 000 лет. «Arte do Côa» был классифицирован как национальный памятник в 1997 году, а год спустя - как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Являясь огромной галереей под открытым небом, долина Коа состоит из более чем 1200 скал, простирающихся на 20 000 гектаров, с преобладающими палеолитическими гравюрами, выполненными более 25 000 лет назад и разбросанными по четырем муниципалитетам: Вила-Нова в Фож-Коа, Фигейра-де-Каштелу-Родригу, Пинел и Меда.