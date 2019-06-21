Португалия: в Коимбре обсуждают полную цифровизацию вузов

Пятница, 21 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Коимбре обсуждают полную цифровизацию вузов

Тенденцию обсудили на14-ой Иберийской конференции по информационным системам и технологиям

Полную цифровизацию вузов, которая должна наступить в ближайшем будущем, обсудили на 14-ой Иберийской конференции по информационным системам и технологиям, которая проходит в Коимбре.

Президент бизнес-школы в Коимбре (Coimbra Business School) Педро Кошта рассказал, что в будущем в университетах будет присутствовать как традиционное обучение, так и цифровое, когда студенты и преподаватели будут на связи с помощью компьютеров, в режиме онлайн. Кошта подчеркнул, что португальское высшее образование будет конкурентноспособным только если будет следовать мировым тенденциям.

Другой темой для обсуждения стала так называемая «геймификация» - это способ привлечь учащихся динамичным и интерактивным способом.

«Эта новая методология, которая использует систему начисления баллов, ранжирования и вознаграждения за переход с одного уровня на другой, как в компьютерных играх», - пояснил Педро Кошта.

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