Португалия: в Коимбре оставят скидку на проездные в 30%

Во всех муниципалитетах округа Коимбры продолжит действовать скидка на проездные в 30%. Об этом накануне сообщил совет округа (Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal), в который входят 19 муниципалитетов. Решение принято в рамках программы по снижению тарифов Programa de Apoio à Redução Tarifária. Низкие цены останутся на проездные Normal, 4-18 и Sub-23 на виды транспорта Serviços Municipais, Intermunicipais и Inter-Regionais.



«Цель программы - поощрение пользования общественным транспортом и снижение зависимости жителей региона от личных автомобилей. Как следствие - снижение экологического следа в регионе», - говорится в заявлении совета.