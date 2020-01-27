Португалия: в Коимбре оставят скидку на проездные в 30%

Понедельник, 27 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Коимбре оставят скидку на проездные в 30%

Решение принято в рамках программы по снижению тарифов.

Во всех муниципалитетах округа Коимбры продолжит действовать скидка на проездные в 30%. Об этом накануне сообщил совет округа (Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal), в который входят 19 муниципалитетов. Решение принято в рамках программы по снижению тарифов Programa de Apoio à Redução Tarifária. Низкие цены останутся на проездные Normal, 4-18 и Sub-23 на виды транспорта Serviços Municipais, Intermunicipais и Inter-Regionais.

«Цель программы - поощрение пользования общественным транспортом и снижение зависимости жителей региона от личных автомобилей. Как следствие - снижение экологического следа в регионе», - говорится в заявлении совета.

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