Португалия: в конце 2020 года цены на жилье вырастут

Среда, 05 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: в конце 2020 года цены на жилье вырастут

Лидирующие позиции Порту заметно укрепляются.

Согласно данным Национального статистического института (INE), даже в год пандемии дома дорожали: средняя цена поднялась до 1188 евро за кв.м.

В 46 муниципалитетах стоимость квадратного метра превышала средний показатель по стране.

Лиссабон остается самым дорогим городом (3377 евро за кв.м), опережая Оэйраш (2353 евро за кв.м) и Лоуле (2286 евро за кв.м). Однако с точки зрения развития выделялся именно Порту, где цены выросли на 14,7% до среднего значения 2142 евро за квадратный метр.

INE отмечает, что метрополия Лиссабона была субрегионом с самым высоким диапазоном цен между муниципалитетами: самое низкое значение было зафиксировано в Мойте (900 евро за кв.м), а самое высокое - в Лиссабоне (3377 евро за кв.м).

Между тем, в Алгарве, Большом Порту, Мадейре, регионе Коимбра и центральном Алентежу разница в ценах между муниципалитетами превышала 1000 евро за кв.м.

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