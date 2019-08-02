Португалия: в конце августа жители страны увидят «черную луну»

В этом месяце у жителей всего восточного полушария, включая Португалию будет шанс наблюдать необычное явление, которое называют «черной луной». Событие ожидается в ночь с 30 на 31 августа. Явление получило свое название потому что в это время земной спутник практически «растворяется» в ночном небе и его практически не видно. Специалисты отмечают, что такое событие происходит лишь раз в десять лет.

Кроме этого, в этом месяце новолуние произойдет дважды в месяц. При этом луна приблизится к Земле на максимальное расстояние. В Западном полушарии черную Луну можно было наблюдать в ночь с 31 июля на 1 августа, причем жители Северной и Южной Америки переживут новолуние дважды за один месяц впервые с 2016 года.