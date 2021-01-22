Португалия: в конце лета планируется вакцинировать 70 процентов взрослых

По словам премьера, если не будет инцидентов или непредвиденных обстоятельств, к концу лета в Португалии будет вакцинировано 70% взрослого населения.

Эту цель Антониу Кошта озвучил на пресс-конференции в конце саммита европейских лидеров, который состоялся в режиме видеоконференции, после того как ознакомился с целями вакцинации, изложенными в плане Европейской комиссии.

«Предложения Еврокомиссии соответствуют нашему собственному плану вакцинации, а дозы, которые Португалия получает еженедельно, являются результатом контрактов, определенных самой Европейской комиссией. Таким образом, цели устанавливаются с учетом доз и темпов их распределения», - отметил Кошта.

В этом контексте, по словам премьер-министра, «если не возникнет проблем в процессе распределения вакцин, которые согласованы и запланированы, Португалия встретит конец лета с условиями для надлежащей иммунизации 70% населения».

Что касается национального плана вакцинации, премьер-министр подтвердил, что Португалия «по-прежнему готова обеспечить вакцинацию с ожидаемой скоростью».