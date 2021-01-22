Португалия: в конце лета планируется вакцинировать 70 процентов взрослых

Пятница, 22 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: в конце лета планируется вакцинировать 70 процентов взрослых

Премьер-министр заявил, что национальный план вакцинации соответствует целям Европейской комиссии.

По словам премьера, если не будет инцидентов или непредвиденных обстоятельств, к концу лета в Португалии будет вакцинировано 70% взрослого населения.

Эту цель Антониу Кошта озвучил на пресс-конференции в конце саммита европейских лидеров, который состоялся в режиме видеоконференции, после того как ознакомился с целями вакцинации, изложенными в плане Европейской комиссии.

«Предложения Еврокомиссии соответствуют нашему собственному плану вакцинации, а дозы, которые Португалия получает еженедельно, являются результатом контрактов, определенных самой Европейской комиссией. Таким образом, цели устанавливаются с учетом доз и темпов их распределения», - отметил Кошта.

В этом контексте, по словам премьер-министра, «если не возникнет проблем в процессе распределения вакцин, которые согласованы и запланированы, Португалия встретит конец лета с условиями для надлежащей иммунизации 70% населения».

Что касается национального плана вакцинации, премьер-министр подтвердил, что Португалия «по-прежнему готова обеспечить вакцинацию с ожидаемой скоростью».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)