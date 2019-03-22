Португалия: в конце недели установится пляжная погода

В первые весенние выходные жителей Португалии ожидает пляжная погода и по-летнему высокие температуры. Синоптики института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) сообщают о том, что в южных регионах страны воздух прогреется до 30 градусов. В ближайшие несколько дней, по прогнозам метеороголов, ожидается слабый ветер и небольшая облачность.

В эту субботу в Лиссабоне прогнозируется до 25 градусов, в Порту - 23 градуса, в округе Фару - 21 градус. В Сантарене воздух прогреется до 27 градусов. В начале следующей недели, 25 и 26 марта столбик термометра поднимется еще на 1-2 градуса.

Пожарные предупреждают, что в связи с наступившей жаркой погодой повышается риск возгораний в некоторых регионах континентальной Португалии. Особенно высок риск возникновения лесных пожаров в округе Фару.