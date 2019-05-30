Португалия: в конкурсе Vindouro примут участие более 500 участников

Четверг, 30 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: в конкурсе Vindouro примут участие более 500 участников

Престижный Международный конкурс вин ожидает в этом году более 500 участников.

Конкурс вин Vinduero-Vindouro, в котором участвуют производители данного популярного напитка из Португалии и Испании, в этом году рассчитывает привлечь более 500 участников.

С каждым годом число участников растёт и теперь данный винный конкурс превратился в крупнейшее соревнование в своем роде на Пиренейском полуострове, которое проводится  уже 15-й год, пишет ТАСС.

Финал конкурса проводится в начале августа в  небольшом городке Траванка в провинции Саламанка, недалеко от португальской границы на территории Douro International

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