Португалия: в Корее расследует инцидент с Роналду

Юрист известной компании Южной Кореи обратился в полицию с просьбой проверить на факт мошенничества агентство, организовавшее товарищеский матч между туринским «Ювентусом» и звездами сборной звезд чемпионата Южной Кореи.

Это связано с тем, что игрок «бьянконери» Криштиану Роналду не вышел на поле, несмотря на то, что это было приписано в договоре.

Встреча прошла 26 июля и завершилась ничьей со счетом 3:3.

Сообщается, что юрист намерен добиться компенсации для всех, кто считает себя потерпевшим в связи со сложившейся ситуацией. Ожидается, что число таковых может достигнуть 2000 человек, пишет gazeta.ru.

Роналду вернется в Южную Корею только в том случае, если Южная Корея выдвинет обвинения в отношении португальца. Возможно, Роналду грозит год тюрьмы.

Сообщалось, что игрок сборной Португалии пропустил матч из-за мышечной усталости.