Португалия: в Корее расследует инцидент с Роналду

Четверг, 08 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Корее расследует инцидент с Роналду

Полиция Южной Кореи расследует инцидент с Роналду.

Юрист известной компании Южной Кореи обратился в полицию с просьбой проверить на факт мошенничества агентство, организовавшее товарищеский матч между туринским «Ювентусом» и звездами сборной звезд чемпионата Южной Кореи.

Это связано с тем, что игрок «бьянконери» Криштиану Роналду не вышел на поле, несмотря на то, что это было приписано в договоре.

Встреча прошла 26 июля и завершилась ничьей со счетом 3:3.

Сообщается, что юрист намерен добиться компенсации для всех, кто считает себя потерпевшим в связи со сложившейся ситуацией. Ожидается, что число таковых может достигнуть 2000 человек, пишет gazeta.ru.

Роналду вернется в Южную Корею только в том случае, если Южная Корея выдвинет обвинения в отношении португальца. Возможно, Роналду грозит год тюрьмы.

Сообщалось, что игрок сборной Португалии пропустил матч из-за мышечной усталости.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья