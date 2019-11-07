Португалия: в «кругосветке» экипаж российской яхты прибыл в Кашкайш

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в «кругосветке» экипаж российской яхты прибыл в Кашкайш

Мореплаватели намерены повторить маршрут первооткрывателей Антарктиды.

Парусная яхта «Сибирь», экипаж которой намерен повторить легендарный маршрут экспедиции первооткрывателей Антарктиды, накануне прибыл в Кашкайш.

Идея кругосветной экспедиции «Сибирь — Антарктика — Сибирь» принадлежит омскому капитану Сергею Щербакову. Экипаж судна, который состоит из шести человек, планирует пройти «кругосветку» и достичь берегов Антарктиды 28 января 2020 года. В этот день 200 лет назад экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева был открыт ледяной континент.

Щербаков сам спроектировал парусную яхту и начал свое путешествие в июле этого года с берегов Иртыша. В ближайшее время яхта отправится на Канарские острова, затем моряки планируют остановиться в Кабо-Верде и Бразилии, после чего прибыть в Антарктиду. В Омск мореплаватели планируют вернуться в октябре этого года.

В Лиссабоне моряки дали интервью португальской прессе, сообщив, что хорошо знакомы с португальской историей мореплавания, а также провели урок, посвященный российским мореплавателям, в славянской школе Лиссабона.

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