Португалия: в Лейрии спасли истощенного детеныша тюленя

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Лейрии спасли истощенного детеныша тюленя

Сейчас животное находится под присмотром специалистов.

В минувшую пятницу на пляже города Alcobaça в округе Лейрия нашли истощенного детеныша тюленя. Животное заметили местные жители и отдыхающие на пляже praia da Légua около 12 часов дня и обратились в морскую полицию.

Видеозапись с животным разметила на официальном сайте Polícia Marítima da Nazaré. На кадрах видно, что животное с трудом двигается и поднимает голову.
В сообщении говорится, что полиция совместно с биологами из Центра реабилитации морских животных предприняли все усилия, чтобы эвакуировать детеныша тюленя «не подвергая его стрессу».

Сейчас животное находится под присмотром специалистов. Причины, по которым детеныш тюленя оказался в этой местности пока не известны.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)