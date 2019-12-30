Португалия: в Лейрии спасли истощенного детеныша тюленя

В минувшую пятницу на пляже города Alcobaça в округе Лейрия нашли истощенного детеныша тюленя. Животное заметили местные жители и отдыхающие на пляже praia da Légua около 12 часов дня и обратились в морскую полицию.



Видеозапись с животным разметила на официальном сайте Polícia Marítima da Nazaré. На кадрах видно, что животное с трудом двигается и поднимает голову.

В сообщении говорится, что полиция совместно с биологами из Центра реабилитации морских животных предприняли все усилия, чтобы эвакуировать детеныша тюленя «не подвергая его стрессу».



Сейчас животное находится под присмотром специалистов. Причины, по которым детеныш тюленя оказался в этой местности пока не известны.