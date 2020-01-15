Португалия: в Лисcабоне насчитали тысячи пустующих зданий

Пока цены за арендную плату растут как на дрожжах, тысячи зданий в Лиссабоне остаются пустыми. По последним данным, опубликованным городским советом Лиссабона, таких зданий 3246. В основном, они расположены в исторических районах города, таких как Bairro Alto, Arroios, Campo de Ourique, Alfama, Graça, Belem.



По данным издания Pordata, если учесть, что в среднем в каждой квартире проживает 2-3 человека, то в пустующих зданиях столицы могли бы разместиться около 65 тысяч человек.



В конце прошлого года мэрия Лиссабона заявила, что штрафы для владеющих такими помещениями будут увеличены в разы. Начиная с этого года налог IMI повысят в шесть раз. Эта мера должна вынудить владельцев помещений сдавать их в аренду.



В свою очередь, депутаты считают усилия, предпринимаемые мэрией, недостаточными, подчеркивая, что многие здания являются памятниками архитектуры. Так, по мнению представителей партии

PSD, чиновники «не способны заботиться об историческом наследии» и по неизвестным причинам годами отказываются предоставить детальный список всех пустующих зданий в столице.