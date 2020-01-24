Португалия: в Лиссабон прибыли туристы из зараженных районов Китая

В минувший четверг в аэропорт Лиссабона Humberto Delgado высадились пассажиры, прилетевшие из центрального Китая, где сейчас бушует эпидемия нового смертельного вируса. Неизвестная медикам инфекция, получившей название 2019-nCoV, вызывает пневмонию и привела к смерти 17 человек. Как выяснил телеканал TVI24 по прибытию пассажиры не были проверены на предмет возможного заражения.



Сами пассажиры сообщили, что их проверяли перед вылетом в китайском аэропорту. Многие из них поделились опасениями в связи с быстрым распространением опасной инфекции на родине, сообщив что боятся за друзей и семью.



Напомним, в Китае произошла вспышка заболевания, заражены более 600 человек. Большинство заболевших из города Ухань в центральном Китае. Случаи заражения уже зафиксированы и за пределами Поднебесной. Заболевших обнаружили в Макао, Японии, Корее, Тайланде и США. Большинство заразившихся либо приехали из Уханя, либо ездили туда недавно.