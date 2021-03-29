Португалия: в Лиссабон вернется платная парковка

«С постепенным возобновлением экономической деятельности в Лиссабоне также возрастает нагрузка на городские парковки и общественные места, поэтому необходимо гарантировать нормальное регулирование и надзор за парковками», - говорится в предложении, подписанном советником по вопросам мобильности Мигелем Гашпаром.

Для этого предлагается отменить бесплатную парковку, которая была введена ранее.

Муниципалитет под председательством Фернандо Медина утверждает в своем предложении, что необходимо «гарантировать адекватные условия для пользования тротуарами, хорошие условия движения, улучшение условий парковки, функционирование ротационной парковки».

Напомним, что 24 января муниципалитет Лиссабона под председательством Фернандо Медины объявил, что оплата парковки будет приостановлена ​​с 25 января из-за ограничения, установленного правительством в связи с пандемией Covid-19.