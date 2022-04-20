Португалия: в Лиссабоне 48 000 пустующих домов

В Лиссабоне 48 000 домов без жителей, при этом в приходах Мизерикордия, Санта-Мария-Майор, Санту-Антониу, Сан-Висенте и Эштрела самый высокий процент пустующих домов, согласно данным, предоставленным Муниципальным жилищным советом.

В этих пяти приходах в центре Лиссабона, более 20% домов являются пустыми, то есть не идентифицированы как первичное или вторичное место жительства.

Согласно презентации, представленной исследователям, самый высокий процент пустующих домов колеблется от 33% в округе Мизерикордия до 20% в Эштреле, а самые низкие показатели зарегистрированы в Лумиаре (8%), Марвилье, Санта-Кларе и Карниде(все с 9%).

По данным, представленным исследователям, именно в приходах с наибольшим процентом пустующих домов местное жилье (для туристов) имеет больший вес по отношению к общему количеству жилищ.

Таким образом, 61% домов в округе Санта-Мария-Майор являются местными, за ними следуют Мизерикордия (41%), Санту-Антониу (20%), Сан-Висенте (16%), Арройош (11%) и Эштрела (10%).