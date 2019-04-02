Португалия: в Лиссабоне арестовали 44 человека

Вторник, 02 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Лиссабоне арестовали 44 человека

Дорожная полиция Португалии арестовала в Лиссабоне 44 человека всего за 4 часа.

Дорожная полиция Португалии провела рейд в Лиссабоне, направленный на повышение безопасности дорожного движения. Только за 4 часа было арестовано 44 водителя.

Операция охватила весь столичный район Лиссабона в ранние часы воскресного утра в 13 разных местах.

Около 370 полицейских одновременно проверили около 1200 водителей, причем большинство из 44 арестов было связано с вождением в нетрезвом виде, вождением без лицензии, незаконным оборотом наркотиков и отказам подчиняться указаниям полицейских, пишет ТАСС.

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