Португалия: в Лиссабоне бастуют речные паромы

Fectrans выступает за то, что «трудовой конфликт возникает только потому, что администрация/правительство предпочитают хранить молчание и игнорировать протесты работников».

Переправа через реку, которая соединяет Касильяш, Сейшал и Монтижу с Лиссабоном, возможна только с 11:00 с 17 по 19 августа из-за частичной забастовки рабочих Transtejo, которая влияет на часы пик.

Между 8 и 12, 16 и 19 августа рабочие каждую смену проводят частичную забастовку, что привело к снижению рейсов в периоды наибольшей активности.

По данным Федерации профсоюзов транспорта и связи (Fectrans), рабочие каждую смену проводят частичные забастовки, «из-за того, что администрация/правительство не начали эффективный переговорный процесс, чтобы обсудить претензии профсоюза, которые, помимо повышения заработной платы, включает в себя улучшение качества государственной службы».

В связи с забастовкой, которая проходит в будние дни с 8 августа, все маршруты в начале движения и даже в часы пик во второй половине дня будут перекрыты, а станции в этот период закрыты из соображений безопасности.

Карлуш Кошта, директор Fectrans, объяснил в заявлениях, что забастовка проводится в первые три часа утренней смены, и во второй половине дня также три часа в смену, и что не было установлено никаких минимальных услуг.