Португалия: в Лиссабоне действует бесплатный план медобслуживания

«На 13 января уже зарегистрировано 2750 человек», - сообщил официальный источник в муниципалитете.

Это число представляет собой значительное увеличение по сравнению с 500 участниками, указанными в предыдущем балансовом отчете, но все еще меньше 130 000 бенефициаров, которых хочет охватить муниципалитет.

Речь идет о «Plano Lisboa 65+», предназначенном для пользователей в возрасте 65 лет и старше, имеющих налоговую резиденцию и зарегистрированных в Лиссабоне.

План направлен на то, чтобы гарантировать правомочным пользователям доступ к телеконсультациям по общей и семейной медицине, которые будут работать в течение дня и во все дни недели (включая выходные и праздничные дни).

«Команда, которая будет предоставлять услуги, состоит примерно из 60 специалистов или стажеров по специальности «Общая и семейная медицина» (FGM)», - добавляет официальный источник из муниципалитета в ECO.

Кроме того, если врач понимает, что пользователь должен быть осмотрен лично, врач будет отправлен на дом для оказания помощи, а услуги скорой помощи также будут предоставлены по указанию врача.

Эти услуги будут оказывать врачи общей практики, а команда «состоит примерно из 40 врачей», пояснили в CML. Жители Лиссабона старше 65 лет также смогут получать лекарства на дому.

В то же время бенефициары программы будут иметь доступ к дополнительным услугам, а именно к консультациям по оптометрии и бесплатной паре очков, а также к консультациям по гигиене полости рта и зубным протезам с соответствующим лечением. Также ожидается, что они будут иметь доступ к материалам для лечения недержания мочи.

С 16 января функционирует доступ к телеконсультациям общей и семейной медицины, медицинской помощи на дому в случае необходимости и транспорту скорой помощи.

Что касается других сервисов, то конкретной даты пока нет, но мэр Карлуш Моэдаш подтвердил, что они будут доступны в этом месяце.

Чтобы получить доступ к программе, необходимо зарегистрироваться. Для этого просто зайдите в аптеку, связанную с Национальной ассоциацией аптек (ANF) или Ассоциацией аптек Португалии (AFP), или можете зарегистрироваться онлайн.