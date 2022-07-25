Португалия: в Лиссабоне для пожилых - бесплатный общественный транспорт

Понедельник, 25 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: в Лиссабоне для пожилых - бесплатный общественный транспорт

С 25 июля все жители старше 65 лет будут иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Для этого достаточно предоставить свой налоговый адрес в муниципалитете Лиссабона.

Предоставление бесплатного общественного транспорта является одной из важных мер, которые должны быть реализованы в Лиссабоне, считает исполнительная власть.

Мера будет охватывать и другие возрасты, но только со следующего сентября.

Это еще одна из мер, принятых муниципалитетом Лиссабона, чтобы гарантировать цели экологической устойчивости в борьбе с изменением климата, а также позволить каждому повысить общую мобильность в городе эффективно и экономично.

С 25 июля люди старше 65 лет с налоговым адресом в Лиссабоне смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Carris, лиссабонским метро и поездами CP, в сети которых будет действовать новый проездной Navegante Urbano 3.ª Idade.

Заказы можно разместить в кассах Carris или в офисах поддержки клиентов других операторов, Metropolitano de Lisboa и CP - Comboios de Portugal.

Эта мера также коснется молодых жителей в возрасте от 13 до 18 лет, студентов высших учебных заведений в возрасте до 23 лет или до 24 лет, если они посещают курсы медицины или архитектуры, но только со следующего сентября в новый учебный год.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)