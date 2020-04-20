Португалия: в Лиссабоне коронавирусом заразились 138 беженцев

Понедельник, 20 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Лиссабоне коронавирусом заразились 138 беженцев

138 беженцев, проживающих в молодёжном общежитии в Лиссабоне, оказались заражены коронавирусом. Их поместили на карантин.

Всего на наличие COVID-19 в организме были проверены 180 постояльцев, сообщает France-Presse со ссылкой на мэрию португальской столицы. У большинства заражённых не было каких-либо симптомов болезни.

В здании общежития провели дезинфекцию пожарные. После этого беженцам, у которых не нашли коронавируса, разрешили вернуться в свои комнаты, пишет news.ru.

В Португалии с 19 марта из-за пандемии COVID-19 действует режим чрезвычайного положения, власти продлили его по меньшей мере до 2 мая.

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