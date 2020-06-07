Португалия: в Лиссабоне lojas do сidadão и торговые центры закрыты до 15 июня

Правительство приняло решение отложить открытие lojas do сidadão и торговые центры по крайней мере до 15 июня. Решение было принято в минувший четверг, соответствующий приказ был опубликован в государственной газете Diário da República.

В ответ на решение правительства Португальская ассоциация торговых центров (Associação Portuguesa de Centros Comerciais) напомнила, что в столице сконцентрированы 35% торговых центров страны и попросила возобновить деятельность коммерческих центров в регионе. В Ассоциации обратились с просьбой разрешить всем арендаторам снова начать работу.

В своем заявлении Ассоциация отметила, что «торговые центры доказали способность гарантировать безопасность посетителей, арендаторов и сотрудников», а также предупредили о «драматических последствиях продления ограничений для всех компаний и подрядчиков, занятых в данной сфере».