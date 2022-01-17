Португалия: в Лиссабоне началась Зимняя ярмарка

Местом проведения стало Терраплано-де-Сантуш, рядом с Тежу.

По словам местных властей, этот праздник позволит людям окунуться в праздничную атмосферу и почувствовать себя в безопасности, выходя на улицу в этом типичном районе Лиссабона.

Пространства ярмарки обеспечивают веселое соседство между жителями, учреждениями и гостями ярмарки.

Посетителей ждет масса развлечений на открытом воздухе.

Ремесленные изделия, местные продукты, традиционные игры, карусели и бамперные машинки – все это лишь часть из множества аттракционов на новой Зимней ярмарке, которая так нужна жителям Лиссабона, чтобы повеселиться.

Зимняя ярмарка в Эштреле продлится до 13 марта и будет открыта каждый день с 12:00 до 02:00.

Вход на мероприятие возможен только при предъявлении сертификата о прививках.

На ярмарке будет пост тестирования для тех, кто хочет провести анализ на Covid-19.