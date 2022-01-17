Португалия: в Лиссабоне началась Зимняя ярмарка
Ярмарка стартовала 14 января в районе Эштрела как способ продвижения торговли и ночной жизни.
Местом проведения стало Терраплано-де-Сантуш, рядом с Тежу.
По словам местных властей, этот праздник позволит людям окунуться в праздничную атмосферу и почувствовать себя в безопасности, выходя на улицу в этом типичном районе Лиссабона.
Пространства ярмарки обеспечивают веселое соседство между жителями, учреждениями и гостями ярмарки.
Посетителей ждет масса развлечений на открытом воздухе.
Ремесленные изделия, местные продукты, традиционные игры, карусели и бамперные машинки – все это лишь часть из множества аттракционов на новой Зимней ярмарке, которая так нужна жителям Лиссабона, чтобы повеселиться.
Зимняя ярмарка в Эштреле продлится до 13 марта и будет открыта каждый день с 12:00 до 02:00.
Вход на мероприятие возможен только при предъявлении сертификата о прививках.
На ярмарке будет пост тестирования для тех, кто хочет провести анализ на Covid-19.